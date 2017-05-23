بالصور.. ضبط ومصادرة أطعمة جافة وسائلة في حوش عشوائي بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ضبطت بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة، كميات كبيرة من الأطعمة الجافه والسائله تستخدم في الإعداد والتحضير والتجهيز، وكمية من البليله والوجبات الخفيفه والرمضانية، وصادرت إسطوانات غاز ومواطير كهربائية، خلال مداهمتها حوش شعبي بحي أبو مراغ استخدمه مجموعة من العمال المخالفين في إعداد وتجهيز المأكولات والأطعمة بطرق عشوائية وغير مستوفية للاشتراطات الصحية .

وقال مدير إدارة الخدمات بالبلدية متعب الحكمي، أثناء جولات مراقبي البلدية الميدانية اكتشفوا حوش مخالف وغير مرخص لإعداد المواد الغذائية، وتمت مداهمة الموقع وضبط كميات كبيرة من الأطعمة الجافة والسائلة تستخدم في الإعداد والتحضير والتجهيز، وكمية من البليله والوجبات الخفيفه والرمضانية.

وأشار الحكمي، إلى أنه قد تمت مصادر 46 كيلو بليله محضرة بطريقه غير نظامية، و3 اسطوانات غاز، و 4 مواطير كهربائية، و 26 قطعة أواني تالفة، لافتا إلى أنه تم إغلاق الموقع، واتخاذ اللازم واشعار مالك الحوش بالمراجعه والتحفظ على السيارات المخالفه لحين حضور المستثمر تمهيدا لاتخاذ الاجراء النظامي بحقه.

من جانبه أهاب المهندس خالد سندي رئيس البلدية بجميع المواطنيين والمقييمين عدم التردد بالابلاغ عن اي مخالفات عن طريق عمليات الأمانة 940 ليتسنى اتخاذ اللازم في حينه والقضاء على الظواهر السلبيه ورفع مستوى الاصحاح البيئي.

