مركز مكافحة الجريمة يوصي ببرامج للحد من العنف الأسري - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

عقد مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية ممثلاً في إدارة العلاقات العلميـــــة ورشة عمل بعنوان (العنف الاسري) من إعداد الاستاذ سعدون بن طويق وذلك يوم امس الاول في مقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

وهدفت الورشة إلى تقديم المقترحات والتوصيات التي تساعد على وضع برامج علمية وأمنية متكاملة للحد من نوعية هذه السلوكيات.

وقد تم افتتاح الورشة من قبل مدير إدارة الدراسات والبحوث بالمركز الدكتور/ماجد بن سعيد الرويبخ، وبحضور ومشاركة العديد من القطاعات المعنية بموضوع الورشة ممثلة في (وزارة التعليم، وزارة العدل وزارة الشئون الأسلامية والدعوة والأرشاد، وزرة العمل والتنمية الأجتماعية، وزارة الصحة، وزارة الثقافه والأعلام ، وزارة الحرس الوطني ، الأمن العام ، هيئة التحقيق والإدعاء العام ، هيئة حقوق الانسان، إمارة منطقة مكة المكرمة ، إمارة منطقة المدينة المنورة، إمارة المنطقة الشرقية، وكالة وزارة الداخلية لشئون الحقوق ، الجمعية الوطنيه لحقوق الأنسان ).

كما شارك في الورشة العديد من الأساتذة والباحثين، ومديرو الإدارات بالمركز، وقد خرجت الورشة بالعديد من التوصيات العلمية التي يؤمل أن تساهم في مكافحة مثل هذه السلوكيات.