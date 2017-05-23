آسيوي يحتال علي شرطة الشارقة بـ200 ألف درهم - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

حاول محتال آسيوي بالإمارات تنفيذ عملية احتيال بالهاتف، فطلب غرفة عمليات شرطة الشارقة.

كان المحتال اتصل برقم عشوائي محاولًا خداعه، غير منتبه إلى أن الرقم لغرفة عمليات الشرطة، وقال زاعما إنه من شركة اتصالات: «مبروك ربحتم الجائزة الكبرى البالغة 200 ألف درهم»، وتم بعدها القبض عليه، بحسب ما نشرته صحيفة «جلف نيوز».

وقال المقدم جاسم بن هادة رئيس غرفة العمليات، إن المتهم هو رجل آسيوي اعتاد الاتصال بأرقام عشوائية للاحتيال على الناس، بزعم أنهم فازوا بجائزة، وفي آخر مرة اتصل بالشرطة، واستقبل ضابطا المكالمة، وأخبره المتصل أنه حصل على 200 ألف درهم وطلب منه تحويل الأموال من أجل الحصول على الجائزة الكبرى.

وداهمت الشرطة شقته وألقت القبض عليه أثناء اتصاله هاتفيا بضحية أخرى، واعترف المشتبه به بأنه يتصل بالناس ويطلب منهم تحويل الرصيد عبر الهاتف مقابل الجائزة الكبرى، ثم يقوم ببيعه إلى أشخاص آخرين.