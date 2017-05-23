لبنان والعراق يدينان تفجير مانشستر ويطالبان بالقضاء على مصادر دعم وتمويل الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أدانت وزارة الخارجية والغتربين اللبنانية، حادث مانشستر الإرهابي أمس، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، مؤكدة على تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الشعب البريطاني وحكومته.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم «إن لبنان الذي اعتاد على مواجهة إجرام الحقد التكفيري، يرى أن الشباب هم ضحية الإرهاب الأولى، سواء من خلال استهدافهم جسدياً أو إخضاعهم فكرياً لظلامية العقل التكفيري، مضيفة أنه أمام مرارة هذا الواقع، بات من الملحّ على المجتمع الدولي، ولاسيما تلك الدول التي تحتضن شعوباً فتيةً وناشئة، أن تبادر سريعاً إلى توعية شبابها وحمايتهم من آفة الإرهاب لإبعادهم عن منطق الكراهية والعنف ولإرساء قيم الإنسانية والتسامح».

في السياق أدانت وزارة الخارجية العراقية على لسان متحدثها الرسمي أحمد جمال الانفجار مشددا على الحاجة إلى المزيد من الجهود الدولية للقضاء على مصادر دعم وتمويل هذه الجماعات والمنابر الإعلامية المروجة لها وكافة الحواضن الفكرية المتبنية لمنهج الإرهاب والتشدد.