تفاصيل الحصول على تأشيرة تجارية لفرنسا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف باتريك نيكولوزو، القنصل العام الفرنسي لدى المملكة، عن تفاصيل الحصول على تأشيرات العمل لفرنسا.

وأكد ” نيكولوزو ” ، أنه يمكن الحصول على تأشيرات تجارية وسياحية للجمهورية الفرنسية خلال 3 أيام عمل فقط؛ وذلك لتسهيل الإجراءات على رجال الأعمال والراغبين في الحصول على تأشيرات تجارية.

وأضاف خلال زيارته أمس الاثنين، للغرفة التجارية الصناعية بتبوك، أن الحصول على التأشيرات سيكون عن طريق مكاتب القنصلية بالرياض وجدة ولفترات تصل لأربع سنوات.

يشار إلى أنه تم خلال اللقاء بحث الفرص الاستثمارية بالمنطقة والتسهيلات المقدمة للاستثمار من خلال تهيئة المدن الصناعية والبيئة المناسبة بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030.