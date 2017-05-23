تفاصيل جديدة لبرنامج مقالب هاني رمزي الجديد في رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

يقدم الفنان هاني رمزي برنامج مقالب خلال موسم رمضان المقبل يختلف عن البرامج التي قدمها من قبل، حيث يتسم البرنامج الجديد بالخطورة الشديدة نظرًا لتفاصيله الصعبة والتي كانت من الممكن أن تودى بحياة أي من الضيوف، ولكن استعانة هاني رمزي بفريق عمل محترف أدى لخروج التصوير بشكل آمن، حيث كشفت تقارير تفاصيل المقلب كاملًا.

وتدور فكرة البرنامج حول اقناع الضيف بزيارة إحدى دور الأيتام الذي يقع أعلى الجبل في لبنان، ويستقل الضيف إحدى السيارات التابعة للبرنامج لتوصله للدار، وأثناء سير السيارة على ارتفاع ١٣ دورًا، تصطدم بسيارة قادمة في وجهها، ما يجعل السائق يفقد السيطرة على السيارة التي تدور حول نفسها ليوهم الضيف بأن السيارة تسقط، ثم يقع بالسيارة من فوق الجبل ولكن بين صخرتين كبيرتين تمنعان وقوع السيارة من تلك المسافة الكبيرة، حيث إنهما ليستا صخرتين بل جهاز يشبه المغناطيس يمنع سقوط السيارة.

بعدها يخدع السائق الضيف بأنه أصيب بأزمة قلبية نتيجة خوفه من المشهد، فيبدأ هاني رمزي بالتحدث مع الضيف في السماعة وتدور بينهما محادثة حول طريقة خروجه من هذه الأزمة، ويثير هاني غضب الضيوف بسبب عدم اهتمامه بوفاة السائق أو خوف الضيف، ويخبر الضيف بأن كل ما يهمه هو خروج السيارة سليمة من تلك الحادثة التي تعرضت لها، حيث يتم إحضار ونش ويتم ربط السيارة بالحبال ويتم رفعها ليشعر الضيف بالأمان، ولكن ينقطع الحبل فجأة لتعود السيارة لوضعها السابق، ولكن يكون هناك حبل آخر يمنع سقوطها لا يراه الضيف، ثم يكتشف الضيف المقلب في النهاية.

البرنامج تم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت في منطقة الجبل، خلال ١٠ أيام فقط، حيث تمت الاستعانة بفريق عمل أجنبي لإعداد المقلب بشكل جيد، حيث إن أي خطأ فيه يعرض حياة الفنانين للخطر، خاصة أنه تم تصويره على ارتفاع عالٍ، وعدم السقوط في المكان المحدد للسيارة ما بين الصخرتين كان سيودي بحياة السائق والضيف.