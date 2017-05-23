بالفيديو .. رامي عياش يقلد وائل كفوري واللمبي - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

قام النجم اللبناني رامي عياش بتقليد مجموعة من النجوم بطريقة محترفة، خلال مشاركته في برنامج “منا وجر”.

فنجح في تقمص شخصية النجم السوري جورج وسوف وروى حادثة حصلت معه على الطائرة مع “سلطان الطرب” ووضعه في موقف محرج مع احد المعجبين.

كذلك قلد النجم الراحل ملحم بركات بطريقة مميزة، وغنى بطريقة النجم معين شريف “شو بيشبهك تشرين” وأيضاً وائل كفوري. إلا انه لم يقبل بتقليد النجم السوري علي الديك.

وأكمل تقليده للشخصيات الفنية مثل النجم عادل امام واللمبي، وأيضاً قلد السياسي اللبناني وليد جنبلاط.