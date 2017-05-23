«التجارة» تنفذ خطة عمل لرصد حالات الغش التجاري وتؤكد توافر جميع السلع - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن الجولات الرقابية الميدانية الاستباقية التي تمت على الأسواق بينت توافر كافة السلع والمواد الغذائية التي يقبل المستهلكون على شرائها في رمضان وتوفر البدائل المناسبة لكل صنف وزيادة المنافسة بين منافذ البيع في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الوزارة تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة والتي تستهدف متابعة توافر السلع الأساسية الرمضانية في الأسواق والمحال التجارية بمختلف مناطق المملكة والتحقق من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مؤثرات على حركة العرض والطلب ضمن خطة عمل الوزارة الموسمية لشهر رمضان المبارك للعام 1438هـ.

كما أوضحت الوزارة استمرار الفرق التفتيشية في أداء مهامها عبر تنفيذ جولات تفتيشية للتحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة والتأكد من مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، إضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، واتخاذ كافة الاجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق ” بلاغ تجاري ” على مدار اليوم.