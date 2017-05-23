تغريم شركتي الاتصالات وموبايلي 15 مليون ريال - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن العقوبات والغرمات المالية التي أصدرتها الهيئة على كل من شركة “الاتصالات السعودية” وشركة ” اتحاد اتصالات – موبايلي ” بقيمة إجمالية 15 مليون ريال.

وكانت الهيئة أصدرت بيان قالت فيه إن العقوبات صادرة من لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وصادر بشأنها حكم المحكمة الإدارية والمؤيد من محكمة الاستئناف، مشيرة إلى أن جميع العقوبات تضمنت بالإضافة إلى القيمة المالية، نشر العقوبة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقالت الهيئة إن العقوبات التي فرضت على شركة ” الاتصالات السعودية ” بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.06 مليون ريال، وتمثلت في غرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال لإطلاق الشركة عرضا ترويجيا بشكل مخالف للنظام، و10 آلاف ريال لعدم تنفيذ التوجيهات الصادرة من الهيئة بشأن شكوى أحد المشتركين.

كما تم فرض غرامة بقيمة 10 آلاف ريال لعدم تقديم الشركة المعلومات المطلوبة منها من قبل الهيئة خلال المدة المحددة، وكذلك 40 ألف ريال لعدم تنفيذها لتوجيهات صادرة من الهيئة بشأن عدد من 4 من الشكاوى المقدمة من المشتركين.

وجاءت العقوبات على ” اتحاد اتصالات – موبايلي ” بمخالفات إجمالية بقيمة 10 ملايين ريال، تمثلت في غرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال لإطلاق الشركة عرضا ترويجيا بشكل مخالف للنظام، و5 ملايين أخرى لعدم التزام الشركة بالخطة الوطنية للترقيم المعتمد من الهيئة.