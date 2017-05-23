جامعة فرانكلين السويسرية تمنح الدكتورة «سلوى الهزاع» أعلى شهادة بدرجة طبيبة الإنسانية - صحيفة صدى الالكترونية

زيوريخ(صدى):

منحت جامعة فرانكلين السويسرية الدكتورة سلوى بنت عبدالله الهزاع رئيسة قسم طب وجراحة العيون بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض وعضو مجلس الشورى سابقاً أعلى شهادة تمنحها الجامعة بدرجة طبيبة الإنسانية –CAUSA الشرفية ، بمناسبة مرور 48 عاماً لهذه الجائزة .

وأوضح رئيس الجامعة السويسرية خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة أن مثل هذه الدرجات الشرفية هي أعلى تقدير تقلده هذه المؤسسة العلمية .

وقال إن منح هذه الشهادة يأتي نظير تحلي الدكتورة الهزاع بالريادة والتفرد في تخصصها الطبي بالإضافة إلى أنها تعد نموذجا ومثالاً لما ينبغي أن يكون عليه القدوة والمثال للتعليم العالمي، وبأعلى المستويات الدولية، مشيراً إلى أن الشخصيات التي تقلدت تلك الدرجة الشرفية وعلى مر السنين، قد تحلوا كنماذج للتميز والتألق في خدمة طلاب الجامعة وخريجيها وماتلى ذلك في خدمة المجتمع ثم العالم أجمع.