«الإسكان» تكشف تفاصيل خطتها التطويرية لإنشاء الوحدات السكنية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تستهدف وزارة الإسكان، في خطتها إنشاء وحدات سكنية، مطورة، من خلال مفاوضات تقوم بها الشركة مع 190 شركة عالمية ومحلية متخصصة في التطوير العقاري.

وقال أحمد مندورة؛ مستشار وزير الإسكان والرئيس التنفيذي لوحدة الشراكات مع القطاع الخاص، أن هذه الشركات بعضها صيني وتركي ومصري.

وأضاف: أن عدد الشركات المحلية يبلغ 170 شركة مقابل 20 شركة عالمية، مشيرا إلى أن قرب انتهاء الوزارة من المباحثات التي تجريها مع الشركات المصرية الموقع معها سابقا، فيما تستهدف استقطاب كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة للعمل بسوق الإسكان بالمملكة، وذلك بعد المباحثات التي أجرتها وزارة الإسكان مع الجانب الأمريكي.

وأكد ” مستشار وزير الإسكان ” ، أن نسبة مساحة الأراضي البيضاء داخل المدن في المملكة، تصل إلى 40%.