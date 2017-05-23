تدشين مركز «دلني» للأعمال بالرياض غدا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

يدشن المدير العام لبنك التنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة، مساء غد الأربعاء، مركز دلني للأعمال ، أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وذلك بقاعة الخزامى بالرياض، بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان

ويشمل حفل التدشين الذي يحضره عدد من المسؤولين والمهتمين، العديد من الفقرات منها تدشين المركز وعرض فيلم عن ما قدمه المركز خلال الفترة التي سبقت التدشين الرسمي ، كما يشمل كلمة لمعالي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكلمة للمدير العام لبنك التنمية الاجتماعية وتدشين برنامج الإرشاد ، وتكريم عدد من الشخصيات.

وقدم مركز دلني مجموعة من الدورات والاستشارات التأهيلية المجانية للمنشآت الصغيرة، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات المركز أكثر من 6 آلاف خلال العام الماضي، شملت تأهيل أكثر من 300 منشأة وإعادتها للسوق بشكل أقوى، وذلك من خلال برنامج العودة إلى أساسيات الأعمال، كما قدم أكثر من 420 استشارة مباشرة متخصصة، وأكثر من 1600 مستفيد من دورات اليوم الواحد، بالإضافة إلى استفادة أكثر من 3500 شخص ضمن فعاليات وأنشطة المركز الأخرى التي تقوم على نشر ثقافة العمل الحر وتعزيز بدء النشاط التجاري وفق الإجراءات السليمة.

يذكر أن مركز دلني للأعمال يعمل على استدامة المشاريع الصغيرة في المملكة تماشيا مع الجهود المبذولة للمحافظة على المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها من خلال رؤية 2030 الطموحة، وذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المساندة غير المالية للمشاريع التي تواجه تحديات وذلك من خلال خبرات علمية وعملية وشراكات عالمية مع جهات داعمة للمنشآت الصغيرة، بهدف زيادة قدرة المنشآت الصغيرة على توليد الوظائف وزيادة أرباحها، ورفع فرص استمرارية عملها على المدى الطويل.