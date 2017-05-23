بالفيديو.. ثور عملاق يمزق كبد متسابق - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

دهس ثور غاضب متسابق “ الروديو ” أمام الجمهور في حلبة مصارعة الثيران ، تاركاً إياه بإصابات خطيرة وكبد ممزق.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الأجتماعي ، ما حدث للمصارع روهان مركام، (24 سنة)، والذي كان ينافس في بطولة “بول رايدرز للمحترفين”، حيث لم ينجح في البقاء على ظهر الثور لأكثر من 10 ثوان قبل أن يسقط ليدهسه أمام حشد كبير من المتفرجين.

ورغم الإصابة الشديدة، تمكن المتسابق من النهوض والمشي متعثراً لبضع خطوات بعدما دهسه الثور، إلا أنه انهار في ثوان معدودة وسقط على الأرض مغشياً عليه، الثور الذي يحمل اسم “موونشاين”، ترك المتسابق بكبد ممزق وبنكرياس تالف، حيث تم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وخضع المصارع روهان الذي يحتل المركز 85 عالمياً لعلاج مكثف من قبل الأطباء في موقع الحادث، وذلك قبل نقله إلى مستشفى “روكهامبتون”، ثم إلى مستشفى “بريسبان” الملكي.

وكشف روهان لمتابعيه على موقع “ فيسبوك ”، أنه يتألم بعض الشيء ومصاب بتمزق من الدرجة الرابعة في كبده.

يذكر أن البطولة أقيمت في فندق “ غريت ويسترن ” في “ روكهامبتون ” بأستراليا، حيث حصل ماركهام على 84.5 درجة في جولته الخطيرة.