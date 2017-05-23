أسباب الإشارة للدولار الأمريكي برمز «$» - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

يرمز للدولار الأمريكي بعلامة تميزه عن بقية عملات العالم وهي «$»، رغم أن كلمة «دولار» بالإنجليزية ليس بها أي حرف «إس».

وقال مكتب النقش والطباعة بالولايات المتحدة إن علامة الدولار ترجع إلى عملة «البيزو الإسباني» التي كانت تقبل كعملة في المستعمرات الأمريكية في القرن الثامن عشر.

وظهرت مخطوطات مكتوبة باليد ترجع إلى هذا الزمن تشير إلى أن كلمة ” بيزو ” هي اختصار لـ ” peso de ocho reales ” أي «قطعة الثمانية» واختصرت بالحرفين ” PS “.

وكتبت المخطوطات بحرف ” إس ” اعلى حرف ” بي ” ، ثم حذف حرف ” بي ” وتم التعويض عنه بالخط التقاطعي، وظهرت علامة ” $ ” لأول مرة بعد عام 1800 واستخدمت على إصدار أول دولار ورقي عام 1875.