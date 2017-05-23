إدارة شؤون المجلس العلمي تعلن عن وظيفة بجامعة الملك عبد العزيز - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة شؤون المجلس العلمي عن وظيفة شاغرة على بند المستخدمين بالمرتبة 31 رقمها 50 بمسمى «مراسل» ترغب الإدارة في إشغالها بمواطنين عن طريقة المسابقة الوظيفية، مشيرة إلى أن التقديم مستمر حتى 1438/8/29هـ بمقر إدارة شؤون المجلس العلمي.

وأوضحت أن الوظيفة وفق الشروط التالية:

1_ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2_ أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3_ أن يكون لائقاً طبياً.

4_ أن لا يكون قد حكم عليه بحدّ شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

5_ أن لا يكون قد فُصل تأديبياً من العمل.

6_ أن يكون حاصلاً على الكفاءة المتوسطة كحد أدنى والثانوية العامة كحد أعلى.

7_ أن تكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول.