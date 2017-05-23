31 ألف ريال فاتورة كهرباء منزل في قرية نائية بأضم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف المواطن «علي الجابري»، أن فاتورة الكهرباء الخاصة بمنزل شقيقه بلغت 31 ألف ريال، رغم أنه يعيش في إحدى القرى النائية بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وقال «الجابري» إن شقيقه كان يمتلك عداداً وكان عليه 75 ألف ريال، وقام بتسوية الأمر مع شركة الكهرباء واتفق معهم على سداد 19400 ريال، وبعد تسديدها تنازل له عن العداد ونقله باسمه.

وأوضح أنه بعد مرور شهر من نقل العداد باسمه، صدرت فاتورة جديدة قيمتها 31 ألف ريال، فقدم احتجاجا على مبلغ الفاتورة وتم تسوية المبلغ إلى 24 ألف ريال، ثم إلى 13 ألفا.

وأشار إلي أنه رفض السداد لشعوره بوقوع ظلم عليه، حتى فصلت الخدمة عنه، فاضطر لسداد 10 آلاف ريال وتبقى 3 آلاف حتى تعود الخدمة لمنزله.