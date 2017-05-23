ارتفاع عدد ضحايا هجوم مانشستر إلى 22 قتيلا و59 مصابا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

ارتفعت حصيلة الإنفجار الذي وقع مساء امس في حفل غنائي للمغنية الأمريكية «أريانا غراندي» في مدينة مانشستر شمال إنجلترا إلى 22 قتيلاً بينهم أطفال فيما أصيب 59 أخرين.

وأعلنت الشرطة البريطانية أن المهاجم قتل بينما كان يفجر عبوة ناسفة دون الكشف عن هويته، وجاري العمل على معرفة إن كان له شركاء، كما عثرت على جسم مجهول بالقرب من موقع الانفجار في مانشستر.

وأفادت المعلومات الأولية إلى أن الانفجار وقع عند الباب الرئيسي بعيد اختتام الحفل، وتوجه الحاضرين للمغادرة.

ووقع انفجار في قاعة مانشستر أرينا، التي تعتبر أكبر قاعة احتفالات مغلقة في أوروبا، افتتحت في 1995 وتستضيف حفلات موسيقية وأحداثاً رياضية.