الأرصاد تتوقع نشاط للرياح المثيرة للأتربة تحد من الرؤية على عدة مناطق - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «تبوك، الجوف، حائل، القصيم, والحدود الشمالية, والشرقية، الرياض ونجران» .

وتتكون السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات «جازان ،عسير ،الباحة والأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة, والمدينة المنورة, حائل ،القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية».

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.