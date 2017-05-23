بالفيديو.. المغامسي يكشف عن رأيه عن مشروعية استقبال ترامب بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، عن رأيه عن مشروعية استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المملكة، وذلك خلال مشاركة المغامسي في ملتقى «مغردون» الذي نظمته مؤسسة «مسك الخيرية» بالرياض.

وردا على سؤال حول رأي الدين عن مشروعية استقبال ترامب في المملكة رغم إعلان الأخير ذات مرة عداوته للإسلام بشكل علني، قال المغامسي إن العاقل لا يصنع لنفسه أعداءً فكيف إذا مد الآخر يده لك، موضحا أنه يظن أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لترامب من أجل الصالح العام، وأن ولاة الأمر في هذه البلاد قدر لهم العناية بالمسلمين في كل دول العالم.

وأكد المغامسي أنه ينبغي على حكام وعلماء الأمة الإسلامية ألا يصنعوا أعداء ويتعاونوا مع غيرهم من غير المسلمين لما فيه صلاح الناس وتعايشهم وحفظ دمائهم؛ لأن سفك الدماء من أعظم الفساد في الأرض، مؤكداً أنه لا قدوة للمسلمين أكمل من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نرضى بغيره قدوة.