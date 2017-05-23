وزير التعليم يوضح مصير قرار إعفاء قائد مدرسة «تمزيق الكتب» - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

دافع وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن قراره بإعفاء قائد مدرسة الرازي الإبتدائية التي شهدت واقعة تمزيق الطلاب للكتب الدراسية بعد انتهاء الاختبارات، مؤكدا أنه لم يكن قرارا متسرعا كما يردد البعض.

وأضاف وزير التعليم: «الموضوع انتهى، والقرار اتخذ بناء على معطيات أساسية وليس فيه أي إشكال»، وفقا لصحيفة عكاظ.

وتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر طلاب يمزقون كتب مدرسية بالقرب من مدرستهم خلال فترة الاختبارات، وعلى خلفية هذه الواقعة قام وزير التعليم بإعفاء قائد المدرسة، وشكل لجنة للتحقيق عن أسباب ضعف الإشراف التربوي بالمدرسة، وكان تقرير أعده مدير عام تعليم منطقة تبوك، بشأن ذلك وشمل توجيها بإعفاء قائد المدرسة، واستكمال التحقيق في أسباب ضعف الإشراف والمتابعة من المسؤولين والمشرفين في المدرسة.