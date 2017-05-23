بالفيديو.. عزت يكشف عن التعديلات الجديدة للوائح اتحاد الكرة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أوضح رئيس اتحاد كرة القدم عادل عزت، أن تعديلات النظام الأساسي واللوائح التنفيذية لاتحاد الكرة أسفرت عن عدم السماح للأندية بإصدار بيانات مسيئة، وسوف يكون هناك غرامات عليها.

وأكد عزت، خلال لقائه مع برنامج «كورة» على قناة «روتانا خليجية»، أن اللوائح الجديدة اعتمدت السبت الماضي في الجلسة العمومية وتتضمن إيجاد اختبارات ورخص لمديري الاحتراف في الأندية، مضيفا أن الموسم المقبل سيشهد بداية تجربة الكاميرات في إستاد الملك فهد لمساعدة الحكم المساعد على مشاهدة الأخطاء التي تحدث داخل الملعب، بدون تغيير قرارات الحكم الأول.