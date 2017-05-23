بالفيديو.. فتاة تكشف تعرضها للأغتصاب على يد ابن خالها - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

روت فتاة مصرية تٌدعى منى محمد، ضحية الاغتصاب بالدقهلية، الطالبة بالصف الثالث الصناعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم» تقديم الإعلامي محمد الغيطى المذاع على فضائية «LTC» ، تفاصيل اغتصابها على يد ابن خالها، قائلة: «توجهت مع ابن خالي مسعد محمد إلى منزله لإحضار شيء لوالدتي».

وتابعت: «عندما دخلنا المنزل أغلق مسعد الباب، وتهجم عليا وكتم أنفاسي وقام بتهديدي بالقتل، واغتصبني وصورني بالتليفون المحمول لمدة نصف ساعة».

وأضافت: «المتهم هددني بقتل والدي وشقيقي لو أخبرت أحدا بالواقعة، وعايزة حقى وحق أهلي، وإعدام المتهم».