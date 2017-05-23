بالفيديو.. فتاة تكشف تعرضها للأغتصاب على يد ابن خالها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فتاة تكشف تعرضها للأغتصاب على يد ابن خالها
روت فتاة مصرية تٌدعى منى محمد، ضحية الاغتصاب بالدقهلية، الطالبة بالصف الثالث الصناعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم» تقديم الإعلامي محمد الغيطى المذاع على فضائية «LTC» ، تفاصيل اغتصابها على يد ابن خالها، قائلة: «توجهت مع ابن خالي مسعد محمد إلى منزله لإحضار شيء لوالدتي».
وتابعت: «عندما دخلنا المنزل أغلق مسعد الباب، وتهجم عليا وكتم أنفاسي وقام بتهديدي بالقتل، واغتصبني وصورني بالتليفون المحمول لمدة نصف ساعة».
وأضافت: «المتهم هددني بقتل والدي وشقيقي لو أخبرت أحدا بالواقعة، وعايزة حقى وحق أهلي، وإعدام المتهم».
متابع[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاءالله اللي يسمعهايقول رايحةمع أخوها ….تروحين معه للشقة وتبغيني تسلمين والله ماصارت الله لايبلانا
حكآية نآي🌸[ عدد التعليقات: 13354 ] نشر منذ 1 ساعة
ليه يامسعد
ابو شادي[ عدد التعليقات: 5606 ] نشر منذ 1 ساعة
احس الاسم قلط مسعد من اين جاي