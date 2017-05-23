بالصور.. سيدة تتزوج من حبيبها في لحظاته الأخيرة داخل المستشفي - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أقدمت سيدة بريطانية ، على إقامة حفل زفاف وتزوجت من حبيبها داخل مستشفى في اللحظات الأخيرة بعد تشخيص مرض العريس بالسرطان في مراحله الأخيرة.

حيث كان من المخطط أن يتزوج كلا من راي كيرشاو، 63 عاما، وتريسي بروكس، 45 عاما من مانشستر الكبرى العام المقبل إلا أنهما قررا تغيير خططهما وتقريب موعد الزواج لإصابة “راي كيرشاو” بسرطان الأمعاء، وصرح الأطباء أنه في أيامه الأخيرة.

تم ترتيب حفل الزفاف في أقل من 24 ساعة ومنذ بداية الأمر شارك الأقارب والغرباء في التبرع بكل شئء يلزم الزفاف من ورود وكعكات وسيارة لنقل العروس، وحضر الزفاف عدد من الأطباء والممرضات.