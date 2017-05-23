شرطة جدة تعثر على طالبة اختفت أثناء ذهابها إلى المدرسة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد والد طالبة في المرحلة المتوسطة، عثور الجهات الأمنية على ابنته في مجمع السلام مول شرق جدة، مشيرا إلى أن ابنته بصحة جيدة.

وأوضح والد الطالبة، أن ابنته تغيبت صباح أمس الإثنين، وأنه قدم بلاغ لشرطة محافظة جدة يفيد باختفاء ابنته عند ذهابها إلى المدرسة لتسلم شهادتها.