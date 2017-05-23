شرطة جدة تعثر على طالبة اختفت أثناء ذهابها إلى المدرسة - صحيفة صدى الالكترونية

شرطة جدة تعثر على طالبة اختفت أثناء ذهابها إلى المدرسة
أكد والد طالبة في المرحلة المتوسطة، عثور الجهات الأمنية على ابنته في مجمع السلام مول شرق جدة، مشيرا إلى أن ابنته بصحة جيدة.
وأوضح والد الطالبة، أن ابنته تغيبت صباح أمس الإثنين، وأنه قدم بلاغ لشرطة محافظة جدة يفيد باختفاء ابنته عند ذهابها إلى المدرسة لتسلم شهادتها.
هيموو[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 26 دقيقة
كل وحده تبغى تودع حبيبها مع نهاية الاختبارات بدون ما تفكر باللي راح يصير والكلام اللي راح يطلع عنها ويمس شرف اهلها
لان الاجازة هالمره طويييله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10462 ] نشر منذ 23 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله
ايش اللي حاصل للفتيات ؟ لابد ان هناك اسباب قد تكون عائليه
نسأل الله السلامه للجميع