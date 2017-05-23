7 قتلى من القاعدة جراء غارات أمريكية في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

شنت طائرات أمريكية بدون طيار ومقاتلات من نوع أباتشي، فجر اليوم الثلاثاء، عدة غارات على مناطق في محافظة البيضاء ومحافظة مأرب، استهدفت عناصر من تنظيم القاعدة.

وأفادت مصادر بأن الطائرات الأميركية شنت في الساعة الثالثة فجرا، غارات على منطقة البديع آل عواض بمحافظة البيضاء تلتها غارات لمقاتلات نوع أباتشي، ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها شنّت غارة على قاعدة لتنظيم القاعدة في اليمن أدّت إلى مقتل 7 مسلحين.

وشُنّت الغارة في محافظة مأرب في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وقالت القيادة العسكرية في الشرق الاوسط في بيان إن «القوات الأمريكية قتلت خلال هذه العملية 7 من مقاتلي القاعدة في شبه الجزيرة العربية مستخدمة اسلحة نارية صغيرة وضربات جوية محددة».

وبالتزامن مع ذلك، قصفت طائرات أميركية من دون طيار مناطق قبائل الأثيل والعذلان منطقة “الخثلة” بمديرية الجوبة التابعة لمحافظة مأرب، ثم تلتها غارات مكثفة لمقاتلات نوع أباتشي، ما أدى إلى احتراق بعض المنازل .