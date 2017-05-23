وزير الخارجية الإماراتي يقبل رأس الشيخ المغامسي «صورة» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر تقبيل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، لرأس الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، خلال مشاركتهما بملتقى «مغردون»، مشيدين بتصرف الوزير عبدالله المتواضع.

وشارك وزير الخارجية الإماراتي والشيخ المغامسي في ملتقى «مغردون» أول امس، وألقيا كلمة في الملتقى الذي نظمته مؤسسة مسك الخيرية بمدينة الرياض، وحضره عدد من المشاهير والمسؤولين من جميع دول العالم.