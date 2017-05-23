بالصور.. مواطن يروي مأساة شقيقه تعرض لخطأ طبي أدى لبتر الساق الأيمن - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

روى شقيق المواطن جمعة الفايدي، تفاصيل تعرض شقيقه لخطأ طبي أثناء علاجه بمستشفى الملك خالد، موضحا أن شقيقه دخل إلى المستشفى للعلاج من آلام شعر بها في معدته إلا أنه خرج منه بساق واحدة بعد أن بترت ساقه الأخرى نتيجة إصابته بجلطة في القدم.

وقال الفايدي، إن الكشف الطبي أوضح أن شقيقه يعاني ثقلا في الإثني عشر لتجرى له عملية وينوم في العناية المركزة، مشيرا إلى أنه بعد إفاقته حضر له طبيب ليسأله عن بطنه فأخبره بأنها جيدة لكنه يشعر بألم في قدمه، موضحا أن الأطباء اكتفوا بتخدير أطرافه وأخرجوه من الغرفة، وتكررت شكوى أخيه وفحصه طبيب الأوعية الدموية ليكتشف أنه مصاب بجلطة في القدم، أدت إلى امتلاء الشعيرات الدموية في قدمه بالدم المتخثر.

وأكد الفايدي، أن الأطباء أجروا لأخيه عمليتين لمحاولة تدارك الخطأ، لكنهما فشلتا ما أدى لموت الأنسجة من القدم حتى نصف الساق، وقاموا بإخراجه والكشف عليه في الأردن وهناك تأكدا أنه لا يوجد حل لقدمه سوى بترها من فوق الركبة، مشيرا إلى أن شقيقه بترت ساقه اليمنى من فوق الركبة في مستشفى الملك خالد، وأنه منوم حاليا.

وطالب شقيق الفايدي، بتشكيل لجنة للتحقيق في الخطأ الطبي الذي وقع لشقيقه ومحاسبة المتسبب في بتر ساقه، وتلقت وزارة الصحة بلاغا بالحالة، وتم تحويله للجنة المخالفات الطبية بصحة تبوك للتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة.