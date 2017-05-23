بالصور.. استغاثة هاتفية تنقذ 3 شبان علقت مركبتهم بكثبان رملية بالحوميات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أنقذت فرق مخفر شرطة الحوميات التابع لعفيف، 3 شبان ضلوا الطريق وعلقت بهم مركبتهم وسط نفود الكثبان الرملية شرق مركز الحوميات.

وتلقت غرفة عمليات مخفر شرطة الحوميات، اتصالا هاتفيا الساعة الواحدة من صباح الاثنين، يفيد باستغاثة مفقودين شرق مركز الحوميات بنحو 80 كيلو، ولا يعلمون أين موقعهم بالتحديد، وانطلقت على الفور فرقة من مخفر الشرطة إلى الموقع على ضوء الاتصال الأخير، تم العثور عليهم في الساعة السابعة صباحا، بعد عمل مسح للمنطقة لمدة 6 ساعات متواصلة، وكانت مركبتهم عالقة بين الكثبان الرملية، وجرى إنقاذهم ومرافقتهم حتى الخروج لمكان آمن.