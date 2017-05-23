بالفيديو والصور.. «مدني ميسان» يحرر حافلتي سياح علقتا بسيول الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

حرر الدفاع المدني بمحافظة ميسان، حافلتين بهما ما يزيد على 50 راكبًا، جميعهم سياح ، بعد أن علقت الحافلتان في موقع تراكمت فيه مياه السيول الناتجة من الأمطار، وذلك في الطريق المؤدي لقرية السيدة حليمة السعدية، المعروفة بقرية الدهاسين بالذويبات في مركز بني سعد جنوب الطائف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا تظهر تمكن فرق الدفاع المدني من إخراج وتأمين السياح من الحافلتين، بعد أن احتجزتهما مياه السيول الراكدة.

ويقصد العديد من السياح بشكل يومي من خلال حافلات، قد تزيد على 15، ومن جنسيات مختلفة، موقع «حليمة السعدية» مرضعة الرسول – صلى الله عليه وسلم -، الذي يبعد عن الطائف قرابة 60 كم، وعن مكة نحو 150 كم.