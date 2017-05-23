مقتل 12 من ميليشيا الحوثي في قصف لطيران التحالف بمأرب - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قتل 12 من عناصر مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب عدد آخر في غارات جوية شنها طيران التحالف العربي إلى الغرب من محافظة مأرب.

وأوضح الجيش الوطني أن طيران التحالف العربي قصف مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي وصالح في مديرية صرواح ما أدى إلى مقتل 12 من عناصرها وإصابة عدد آخر.

وتزامنت الغارات مع اندلاع معارك عنيفة بين قوات الجيش والمليشيات الانقلابية في جبهة المخدرة استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.