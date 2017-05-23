بالصور.. «آل حمدي» يحتفلون بالملازم «عمر» - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

احتفل الشيخ مالك عبده يحي حمدي، والعميد الدكتور عمر بن محمد حمدي، والشيخ خالد يعقوب حمدي، والشيخ فيصل يعقوب حمدي، بتخرج ابنهم عمر عبده يحي حمدي .

وتخرج عمر، مساء أمس الاثنين، من كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالرياض تخصص «انجليزي» وبرتبتة «ملازم» بعد عام دراسي كامل.

ورعى ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، وذلك بمقر الكلية بالرياض.

وتلقى الملازم عمر، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من الأهل والأقارب والأصدقاء بالاتصال والرسائل.

ومن جانبها، تتقدم صحيفة «صدى»، بأحر وأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة لقبيلة «بني حمد» وللشاب عمر عبده يحي حمدي، وتتمنى له حياه علمية وعملية جديدة ومستقبلا زاهر.