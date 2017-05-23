العمل تطلق «وصال» للوصول إلى المتعففين - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

دشنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة وصال الهادفة للوصول إلى المتعففين.

وخدمة وصال مبادرة من الوزارة بهدف تسهيل الوصول إلى المحتاج المتعفف عن طريق فاعلي الخير، حيث يتم تزويد الوزارة بمعلومات عن الحالة وبيانات التواصل وتستكمل الوزارة الإجراءات للوصول إليهم.

ولإضافة الحالة من خلال الرابط https://sd.mlsd.gov.sa، واختيار خدمة وصال للوصول إلى المتعففين، وتعبئة بيانات الطلب التي تحتوي على بيانات المتعفف، وتتولى الوزارة مهمة التأكد ودراسة الطلب، ومن ثم إحالته إلى أقرب مكتب للضمان الاجتماعي، للتواصل مع المحتاج وإلحاقه بخدمات الضمان الاجتماعي.