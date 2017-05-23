اجتماع طارئ للحكومة البريطانية خلال ساعات بعد انفجار مانشستر - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

تعقد الحكومة البريطانية، اجتماعا طارئا بعد ساعات، وذلك بعد الانفجار الذي استهدف قاعة «مانشستر أرينا» للحفلات الموسيقية في مدينة مانشستر شمالي إنجلترا.

وأفادت شبكة «سكاي نيوز»، بأن حزب المحافظين التي تتزعمه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أعلن تعليق الحملات الانتخابية للحزب عقب الانفجار الإرهابي.

وأعلنت الشرطة البريطانية، مساء أمس الاثنين، سقوط 19 قتيلا على الأقل وإصابة 50 بجروح جراء انفجار «مانشستر أرينا»، مؤكدة أنها تتعامل مع الانفجار الذي وقع في ختام حفل للمغنية الأمريكية أريانا غراندي باعتباره «حادثا إرهابيا، ما لم يتبين غير ذلك».