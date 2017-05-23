اجتماع طارئ للحكومة البريطانية خلال ساعات بعد انفجار مانشستر - صحيفة صدى الالكترونية

اجتماع طارئ للحكومة البريطانية خلال ساعات بعد انفجار مانشستر
تعقد الحكومة البريطانية، اجتماعا طارئا بعد ساعات، وذلك بعد الانفجار الذي استهدف قاعة «مانشستر أرينا» للحفلات الموسيقية في مدينة مانشستر شمالي إنجلترا.
وأفادت شبكة «سكاي نيوز»، بأن حزب المحافظين التي تتزعمه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أعلن تعليق الحملات الانتخابية للحزب عقب الانفجار الإرهابي.
وأعلنت الشرطة البريطانية، مساء أمس الاثنين، سقوط 19 قتيلا على الأقل وإصابة 50 بجروح جراء انفجار «مانشستر أرينا»، مؤكدة أنها تتعامل مع الانفجار الذي وقع في ختام حفل للمغنية الأمريكية أريانا غراندي باعتباره «حادثا إرهابيا، ما لم يتبين غير ذلك».
الواقع[ عدد التعليقات: 4224 ] نشر منذ 10 دقائق
مشكلة بريطانيا انها تحتضن اكبر رموز التطرّف والفارين من العدالة في دولهم وهم سوف يواصلون التفجير في جميع المدن البريطانية لان ارتباطهم مباشر مع روسيا ايران ومثال بسيط الارهابين سعد الفقيه والمسعري ليل نهار يهددون العلاقات الدولية بين الدول ويسعون في خراب الحكومات والمجتمعات والخروج المسلح في قنواتهم ووسائل الاعلام البريطاني ارضاء لايران ومشروعها الاحتلالي اذا ارادت بريطانيا الأمن والسلام فعليها طرد هولاء الارهابين من أراضيها فورا وغيرهم كثير