«الأمن الداخلي الأمريكي»: نتابع الأوضاع عن كثب بعد انفجار مانشستر - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، إنها «تراقب عن كثب الأوضاع في مانشستر بعد حادث التفجير الارهابي»، وذلك بعد الانفجار الذي حدث داخل قاعة «مانشستر أرينا» للحفلات في مدينة مانشستر شمالي إنجلترا.

وأضافت الوزارة في بيان، منذ قليل، «ليس هناك أي معلومات تشير إلى تهديد محتمل لأي حفلة موسيقية في الولايات المتحدة، رغم ذلك، قد يشهد المواطنون زيادة في إجراءات الأمن داخل وحول الأماكن العامة والمناسبات كما يقوم المسؤولون باتخاذ إجراءات وقائية إضافية».

وأعلنت الشرطة البريطانية، سقوط 19 قتيلا على الأقل وإصابة 50 بجروح جراء انفجار «مانشستر أرينا»، مؤكدة أنها تتعامل مع الانفجار الذي وقع في ختام حفل للمغنية الأمريكية أريانا غراندي باعتباره «حادثا إرهابيا، ما لم يتبين غير ذلك».