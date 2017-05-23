«المالية»: صرف مستحقات ملاك العقارات المنزوع ملكياتهم ضمن مشروع «المسجد النبوي» - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة المالية عن البدء بصرف مستحقات ملاك العقارات المنزوع ملكياتهم ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف وساحاته والعناصر المرتبطة بها.

ووجهت الوزارة من ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى الذين لم يستكملوا إجراءات تعويضهم بعد، بالإسراع في استكمال المتطلبات النظامية لصرف التعويضات المستحقة لهم، مؤكدة أنها تستكمل إجراءات العقارات الواقعة في نطاق المرحلتين الثانية والثالثة، وتم صرف 80% من قيمة تعويضاتهم، وسيكون لملاك تلك العقارات الخيار في استعادة عقاراتهم، وإعادة ما صرف لهم إذا رغبوا وذلك خلال 6 أشهر، أو استكمال متطلبات الصرف للمتبقي من قيمة التعويض، بعد استكمال الإجراءات النظامية لمن لا يرغب في استعادة عقاره.

وأوضحت الوزارة أن ملاك العقارات غير المشمولة أعلاه، والعقارات الواقعة شمال محطة قطار الحرمين -طريق الملك عبدالعزيز- لهم الحق في التصرف بعقاراتهم من تاريخ هذا الإعلان.