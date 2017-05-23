رئيسة الوزراء البريطانية تدين «الاعتداء الإرهابي المروع» في مانشستر - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أدانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، «الاعتداء الإرهابي المروّع» الذي حدث داخل قاعة «مانشستر أرينا» للحفلات في مدينة مانشستر شمالي إنجلترا، مساء أمس الاثنين.

وأوضحت ماي في بيان لها، «نعمل على كشف كل تفاصيل الحادث الذي تتعامل الشرطة معه على أنه اعتداء إرهابي مروّع»، معبرة عن تعاطفها مع عائلات الضحايا.

وأعلنت الشرطة البريطانية، سقوط 19 قتيلا على الأقل وإصابة 50 بجروح جراء انفجار «مانشستر أرينا»، مؤكدة أنها تتعامل مع الانفجار الذي وقع في ختام حفل للمغنية الأمريكية أريانا غراندي باعتباره «حادثا إرهابيا، ما لم يتبين غير ذلك».