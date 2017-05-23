سفارة المملكة ببريطانيا تدعو المواطنين بالابتعاد عن التجمعات بعد انفجار مانشستر - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

دعت سفارة المملكة لدى بريطانيا، مواطنينا بمدينة مانشستر توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، بعد الانفجار الذي حدث داخل قاعة «مانشستر أرينا» للحفلات في مدينة مانشستر شمالي إنجلترا.

وغردت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «نأمل من جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في مانشستر توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات ومتابعة تعليمات الشرطة».

وأضافت: «في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله الرجاء الاتصال بالسفارة على الرقم: 00442079173000».

وأعلنت الشرطة البريطانية، سقوط 19 قتيلا على الأقل وإصابة 50 بجروح جراء انفجار «مانشستر أرينا»، مؤكدة أنها تتعامل مع الانفجار الذي وقع في ختام حفل للمغنية الأمريكية أريانا غراندي باعتباره «حادثا إرهابيا، ما لم يتبين غير ذلك».