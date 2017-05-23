قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية: رعاية ولي ولي العهد لتخريج الضباط يزدنا فخرا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلن قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن سعيد بن عبدالرحمن أبو عساف، رعاية ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لحفل تخريج الدورة 75 من كلية الملك عبدالعزيز الحربية، والدفعة 44 من دورة تأهيل الضباط الجامعيين لأفرع القوات المسلحة، مؤكدا أنها تعد محل فخر واعتزاز منسوبي الكلية وخريجيها.

وأوضح: «إن كلية الملك عبدالعزيز الحربية تزدان بهذه الرعاية من قبل ولي ولي العهد، وهو ما يجسد اهتمام القيادة الرشيدة – حفظهم الله – بأبناء هذا الوطن المعطاء، ومنح قادة المستقبل كافة أوجه الدعم لينالوا شرف الدفاع هذه الأرض الطيبة».

وبين اللواء أبو عساف أن الخريجين تلقوا خلال دراستهم في الكلية تدريبا عاليا، كما درسوا بشكل عملي وتطبيقي فنون القيادة والقدرة على تحمل المسؤولية، ونهلوا من مختلف العلوم والدراسات العسكرية والعلمية والإنسانية، واجتازوا أقسى التحديات التدريبية، في أحد أفضل معاهد ومدارس القوات البرية، وهو “مركز ومدرسة المظليين والقوات الخاصة”، وحصلوا على دورات المظليين والصاعقة، ودورة الحرب الجبلية.

وهنأ قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية الخريجين، متمنيا لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم ووطنهم.