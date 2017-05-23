الشرطة البريطانية تفكك جسم مشبوه بالقرب من موقع انفجار مانشستر - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أفادت وسائل إعلام بريطانيا، بأن الشرطة البريطانية تعمل على تفكيك جسم مشبوه عُثر عليه بالقرب من موقع انفجار قاعة مانشستر أرينا.

وأكدت الشرطة البريطانية، أنها تتعامل مع حادث مانشستر على أنه عمل إرهابي، ما لم يتبين غير ذلك، مشددة على أنها تتعامل مع الحادث بجدية، موضحة أن الحادث وقع حوالي الساعة 1035 مساء بالتوقيت المحلي.

وأفادت شبكة «سكاي نيوز» بأن المعلومات الواردة من المستشفيات المحلية في منطقة مانشستر، تؤكد أنها تعالج عددا من الأشخاص الذين يعتقد أنهم تلقوا إصابات بسبب تطاير «شظايا»، موضحة أن أقسام الطوارئ في المستشفيات تواجه ضغطاً شديداً بسبب أعداد المصابين

وأعلنت الشرطة البريطانية، سقوط 19 قتيلا على الأقل وإصابة 50 بجروح جراء الانفجار الذي حدث داخل قاعة «مانشستر أرينا» للحفلات في مدينة مانشستر شمالي إنجلترا.

وطالبت شرطة مدينة مانشستر، المواطنين بالابتعاد عن قاعة الحفلات بعد تقارير عن انفجار في المكان.

وبحسب شهود عيان فقد سمع دوي انفجارين على الأقل وذلك أثناء حفل غنائي ضخم في قاعة الحفلات، وقالت كاثرين ماكفارلين التي حضرت الحفل «كنا نمضي في طريقنا وعندما وصلنا إلى الباب وقع انفجار هائل وبدأ الجميع يصرخون»، مضيفة «كان انفجارا ضخما.. وكان المشهد فوضويا.. الجميع كانوا يركضون ويصرخون ويحاولون الخروج».

وهرع إلى المكان عشرات من سيارات الإسعاف لتقديم العلاجات الأولية للمصابين، وتوجه فريق من خبراء المتفجرات إلى موقع الحادثة لمسح مكان الانفجار، وتم إغلاق المنطقة المحيطة بقاعة «مانشستر أرينا»، كما توقفت رحلات القطارات أيضا في محطة مانشستر فكتوريا وتم إخلاؤها من المسافرين.

وكانت شرطة مانشستر قد قالت عبر تغريدة على صفحتها على تويتر إن «حادثا خطيرا» وقع بمكان في مانشستر كانت الفنانة أريانا غراندي تحيي حفلا فيه.