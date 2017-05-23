«الإيسيسكو» ترحب بإنشاء «إعتدال» - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

رحبت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، بإنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «إعتدال»، الذي أفتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وملوك ورؤساء وقادة الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت بالرياض.

وقال المدير العام للإيسيسكو الدكتور عبد العزيز التويجري، إن إنشاء هذا المركز سيمكن من تنسيق الجهود الدولية الهادفة إلى مواجهة الأفكار المتطرفة التي ينشرها المتطرفون عبر وسائط مختلفة إذاعية وتلفزيونية وتواصلية والعمل على معالجتها وإيصالها إلى جهات الإختصاص لمواجهتها والحد من انتشارها .

وأكد التويجري أن الإيسيسكو مستعدة للتعاون مع المركز للتصدي للفكر المتطرف عبر برامج التربية والثقافة والاتصال والاسهام في تحقيق الأهداف الإنسانية والحضارية النبيلة لهذا المركز.