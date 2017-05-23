الشرطة البريطانية: 19 قتيلا و50 مصابا جراء انفجار مانشستر - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أعلنت الشرطة البريطانية، سقوط 19 قتيلا على الأقل وإصابة 50 بجروح جراء الانفجار الذي حدث داخل قاعة «مانشستر أرينا» للحفلات في مدينة مانشستر شمالي إنجلترا.

وطالبت شرطة مدينة مانشستر، المواطنين بالابتعاد عن قاعة الحفلات بعد تقارير عن انفجار في المكان.

وبحسب شهود عيان فقد سمع دوي انفجارين على الأقل وذلك أثناء حفل غنائي ضخم في قاعة الحفلات، وقالت كاثرين ماكفارلين التي حضرت الحفل «كنا نمضي في طريقنا وعندما وصلنا إلى الباب وقع انفجار هائل وبدأ الجميع يصرخون»، مضيفة «كان انفجارا ضخما.. وكان المشهد فوضويا.. الجميع كانوا يركضون ويصرخون ويحاولون الخروج».

وهرع إلى المكان عشرات من سيارات الإسعاف لتقديم العلاجات الأولية للمصابين، وتوجه فريق من خبراء المتفجرات إلى موقع الحادثة لمسح مكان الانفجار، وتم إغلاق المنطقة المحيطة بقاعة «مانشستر أرينا»، كما توقفت رحلات القطارات أيضا في محطة مانشستر فكتوريا وتم إخلاؤها من المسافرين.

وكانت شرطة مانشستر قد قالت عبر تغريدة على صفحتها على تويتر إن «حادثا خطيرا» وقع بمكان في مانشستر كانت الفنانة أريانا غراندي تحيي حفلا فيه.