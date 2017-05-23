إخلاء مطار سويدي للاشتباه بوجود قنبلة - صحيفة صدى الالكترونية

ستوكهولم(صدى):

أخلت السلطات السويدية، مساء أمس الاثنين، مطارا خارج مدينة غوتنبيرج غرب البلاد بعد أن ظهرت إشارات على وجود متفجرات في حقيبة في صالة الوصول.

وأفادت وكالة أنباء «تي.تي» السويدية المحلية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، أن المطار الذي يقع خارج ثاني أكبر مدن البلاد، علق مغادرة آخر رحلاته وأخلى صالة الوصول بعد أن بدا أن الحقيبة التي تركت قرب مكتب الاستعلامات تحتوي على متفجرات.

وأوضح المسؤول الإعلامي لشركة سويدافيا المشغلة للمطار أندريش بورلس، «أعلنّا عن الحقيبة ولم يأت أحد لاستلامها. أظهر فحص بعد ذلك إشارات على أنها قد تحتوي على متفجرات، مضيفا أن لا أدلة على وجود متفجرات بها بالفعل وأن ليس هناك تهديدات معروفة ضد المطار.

وتوجه خبراء المفرقعات بالشرطة للمطار للتحقق من الحقيبة.