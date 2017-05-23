قتلى وجرحى جراء انفجار في مانشستر ببريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء أمس الاثنين، سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء وقوع انفجار في مدينة مانشستر.

وذكرت شرطة مانشستر على موقع تويتر «تستجيب أجهزة الطوارئ حاليًا لبلاغات عن انفجار عند قاعة احتفالات مانشستر أرينا مع تأكد سقوط عدد من القتلى وإصابة آخرين»، ونصحت المواطنين البريطانيين بعدم الاقتراب من المنطقة.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بسماع صوت فرقعة قوية في قاعة «مانشستر ارينا» للحفلات، فيما قالت الشركة الرئيسية لخطوط السكك الحديد في بريطانيا إنه تم منع القطارات من مغادرة محطة «فيكتوريا» القريبة من القاعة.

وقد شوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث لنقل المصابين في التفجير.