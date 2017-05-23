بالفيديو.. تواضع ولي ولي العهد خلال حفل تخريج ضباط كلية القيادة والأركان - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يرفض قيام بعض المواطنين بتقبيل كتفه ويده، بعد انتهاء حفل تخريج ضباط كلية القيادة والأركان، أمس الإثنين.

وأظهر الفيديو، ولي ولي العهد أثناء وقوفه بجوار مركبته للمغادرة بعد انتهاء حفل تخرج الضباط، وبادر بالسلام على عدد من المواطنين الذين حرصوا على توديعه، وقام أحدهم بمحاولة تقبيل كتفه، وأقدم آخر على تقبيل يده إلا أن الأمير محمد بن سلمان منعهما من ذلك.