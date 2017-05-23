بالصور.. تصرف غريب من معلمة تجاه الطالبات يثير غضب أولياء الأمور - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أثار تصرف معلمة بمدرسة متوسطة غضب أولياء الأمور، بسبب قيام المعلمة بقص العباءات التي كانت تلبسها الطالبات أثناء حضورهن لتسلم شهادات نهاية العام الدراسي بحجة أنها عباءات مخالفة «عباءة كتف»، وتركتهن يخرجن بالعباءات المقصوصة.

واستقبل أولياء الأمور بناتهم وهن يبكين بسبب قص العباءات مما أثار غضبهم، بعدما شاهدا الملابس من وراء الشق الذي أحدثته المعلمة،مطالبين بفتح تحقيق فوري في الواقعة التي وصفوها بأنها تجاوز مرفوض.

وعلقت إدارة التعليم في الحدود الشمالية بأن الأمر مرفوض تمام وتم التنبيه على المعلمة شفهيا، موضحة أن المعلمة بادرت بالاعتذار من أولياء الأمور.