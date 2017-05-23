«التقاعد» تكشف أبرز التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن التحديات التي تواجهها بسبب التغيرات الديموغرافية والاقتصادية، موضحة أن أبرز التحديات التي واجهتها المؤسسة تضاعف عدد المتقاعدين والمبالغ المصروفة لهم خلال 10 سنوات الماضية.

وأكدت المؤسسة، حرصها على إدارة وتنمية مواردها المالية والحفاظ عليها من أي متغيرات اقتصادية سواء محلية أو عالمية.

وأوضحت أنه في عام 2007م كان عدد المتقاعدين 370,000 متقاعد صُرفت لهم معاشات بقيمة 25 مليار ريال، بينما بلغ عدد المتقاعدين بنهاية عام 2016م 770,000 متقاعد، صُرفت لهم معاشات بقيمة 66 مليار ريال، إلى جانب الزيادات المتعاقبة لرواتب المتقاعدين والمستفيدين التي بلغت 7 زيادات من عام 1395هـ، وحتى عام 1429هـ.