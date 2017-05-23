مجلس الأمن يدين أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين، التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي، معبراً عن قلقه من سلوكها المزعزع للاستقرار وتحديها الصارخ والاستفزازي للمجلس المؤلف من 15 عضوا.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة مغلقة اليوم الثلاثاء، بناء على طلب الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لمناقشة التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية الأحد الماضي.