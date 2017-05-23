الرئيس الفلسطيني يؤكد حرصه على إنجاح لقائه بترامب - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حرصه على إنجاح لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، موضحا «أن من واجبنا متابعة قضيتنا والعمل على حلها».

وأوضح أبومازن في تصريحات له أمس الاثنين، «أننا وجهنا دعوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة بيت لحم، وكررنا هذه الدعوة خلال لقائنا به في واشنطن»، مضيفا أن هذه اللقاءات سواء التي جرت في واشنطن، أو خلال لقائنا به أمس في الرياض، ولقاء اليوم في بيت لحم، كلها مفيدة ومثمرة لمتابعة قضايانا السياسية معه، والتي نأمل أن تثمر وتكون الزيارة مفيدة .