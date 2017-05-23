بالفيديو ..بعد اساءته لعمر خربين .. الزوري يعلن الغاء حسابه بالسناب شات - صحيفة صدى الالكترونية

خالد يحيى(صدى):

قرر نجم الهلال عبدالله الزوري والمعروف بنشاطه عبر برنامج ” سناب شات ” ايقاف حسابه الخاص في البرنامج الذي يهتم بنشر مقاطع فيديو تحكي يوميات المستخدم.

وتأتي هذه الخطوه بعد انتقادات شديده ضد اللاعب أعقبت نشره مقطع يحمل اساءه لزميلة في الفريق عمر خربين بعد تمرين اليوم استعدادا للجوله الاسيويه، حيث نشر الزوري مقطع فيديو ‏‏ اخر يعتذر فيه لجماهير الهلال ويعلن خلاله بانه سيقوم بإغلاق حسابه بالسناب شات.

من جهته ظهر زميله عمر خربين عبر حسابه ايضا وطالب بعدم تحميل الامور باكثر مما تحتمل وقال :” ‏يشهد الله اننا كنا نمزح .. الزوري اخي وعمري وروحي “.