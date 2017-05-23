تليرسون: رؤى ترامب حول الاسلام «لا تزال تتطور» - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون، اليوم الإثنين، إن وجهات نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاسلام ” لا تزال تتطور ” .

وأوضحت صحيفة ” ذا هيل ” الأمريكية – في نبأ بثته على موقعها الألكتروني – أنه عندما سئل تيلرسون على متن طائرة ” اير فورس وان ” عما اذا كان ترامب لا يزال متمسكا بتعليقاته بان الاسلام “يكرهنا”قال تيلرسون للصحفيين ” اعتقد ان وجهات نظر الرئيس، ونأمل ان تكون وجهات نظر الشعب الاميركي كذلك، أنها ستستمر في التطور ” .

وأضاف، ” وأعتقد أن جزءا هاما من هذه الرحلة، وملاحظاتي – مرة أخرى آمل ألا يكون شئ يترجم بشكل خاطئ، ليس فقط للشعب الأمريكي ولكن للعالم الإسلامي أيضا -، إننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد في فهم بعضها البعض بشكل أفضل ” .

وتحدث تيلرسون أيضًا عن أهمية تعلم المزيد عن ثقافات ومعتقدات الشعوب الأخرى.

وقال ” نسعى لفهم ثقافات بعضنا البعض، وفهم معتقدات بعضنا البعض، واعتقد ان الحديث سيسفر عن انفتاح حول تلك الثقافات والمعتقدات، اعتقد ان هناك الكثير الذى يساء فهمه حول العالم الاسلامى، من قبل الامريكيين والعالم الغربى ” .

وأشار تليرسون بقوله إلى أنه ” لا شيء يساعدك على تعلم وفهم الناس أفضل من المجيء إلى ديارهم، حيث يعيشون وتراهم وجها لوجه، ورؤية أسرهم، ورؤية مجتمعاتهم، ومعرفة أننا جميعا نتشارك في نفس الرغبات لأنفسنا ولشعبنا، ولعائلاتنا: السلام والازدهار ، ونريد أن ينمو أطفالنا دون خوف ” .

يذكر ان ترامب موجود حاليا فى اسرائيل فى المحطة الثانية من جولته الخارجية الاولى.

وقال ترامب فى تصريحاته لدى وصوله، إن هناك ” فرصة نادرة ” قائمة للسلام فى الشرق الاوسط بينما يسعى الى اعادة تأكيد ” العلاقات غير القابلة للكسر ” بين الولايات المتحدة واسرائيل.